Kyline, Mavy ayaw paawat sa lambingan

Panay ang lambingan nina Mavy Legaspi, Kyline Alcantara sa harap ng media, ha!

Wala ngang pakundangan kung magbulungan, mag-holding hands, maghagikgikan ang dalawa, eh.

At sino nga ba ang mas malambing sa kanila?

“Holding hands? Ako! Hahahaha!” sabi ni Mavy.

Siyempre, kilig naman si Kyline, na sabi nga niya, “Gusto ko ‘yung gano’n, kasi siyempre kailangan talaga ng suporta. Suporta sa paghawak ng kamay. Hahahaha!”

So, mas malambing si Mavy kesa kay Kyline?

“Ay, hindi po!” reaksiyon ni Kyline.

“Ako kasi ang mas malambing! Mas clingy lang talaga ako!” sabi pa ni Kyline.

Sabi pa rin ni Kyline, “He gives me peace,” yaya masaya raw ang buhay niya ngayon.

Anyway, si Mavy naman ay super lambing din, na sabi nga niya, araw-araw, bawat segundo, minuto na nakikita niya si Kyline ay kinikilig siya.

Si Kyline naman, super kilig din dahil sa sinabi ni Mavy na siya ang mundo nito, ha!

Anyway, sina Kyline at Mavy nga ang mga bida sa ‘LUV IS: Love at First Read’ na mapapanood sa GMA-7.

Bongga, ‘di ba? (Dondon Sermino)

