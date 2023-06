Jimmy Butler, Miami Heat ‘di pa itataas puting watawat

HANGGA’T may laro pa, ayaw isuko ni Jimmy Butler at ng kampoo ang laban.

Kahit iwan ang Miami Heat sa Denver Nuggets 3-1 sa 77th NBA 2023 Finals.

Talo ang Heat sa Game 4 108-95 sa kabila ng solidong laro ni Butler na 25 points, 7 rebounds, 7 assists noong Biyernes .

Nanganganib nang matapos ang season ng Heat. Kung mangangamote pa rin sa Game 5 sa Martes (araw sa Manila) sa Denver ay itataas na ng Nuggets ang kauna-unahang kampeonato ng prangkisa.

Nasa exit door na ang isang paa, pero ayaw pang pindutin ni Butler ang panic button.

“We got three (games) to get, it’s not impossible,” deklarasyon ni Butler, base sa tweet ng Legion Hoops.

Sa 36 teams na nalamangan ng 3-1 sa Finals, may isang nakabalik para agawin ang Larry O’Brien Trophy. Baka maging pangalawa ang Heat. (Vladi Eduarte)

