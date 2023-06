Iga Swiatek grabe ang hinabol laban kay Karolina Muchova

IPINAGPAG ni Iga Swiatek ang second-set crisis at third-set deficit para tuhugin ang last three games at ipagpag si Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6-4 sa French Open women’s singles final nitong Sabado.

Naipagtanggol ni Swiatek ang titulo sa Roland Garros at ibinulsa ang third overall crown sa Paris.

Idadagdag niya ang korona sa tatlo pang koleksiyon ng grand slam titles.

“It’s pretty surreal, everything,” ani Swiatek. “But the match was really intense, a lot of ups and downs. Stressful moments and coming back.”

Lamang pa ang 22-year-old mula Poland 3-0 sa second set sa Court Philippe Chatrier, nag-rally si Muchova para ariin ang five sa next six games at itabla sa tig-isang set.

Dalawang beses pang umangat sa break si Muchova sa deciding set bago naibalik ng defending champion ang ritmo.

Nang matapos ang match sa double-fault ni Muchova, binitawan ni Swiatek ang raketa, tumiklop sa clay court at isinubsob ang mukha sa mga palad habang umiiyak. (Vladi Eduarte)