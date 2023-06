Giyera kontra dengue pinaigting sa Bulacan

Mas pinalalakas ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan ang mga hakbang nito upang kontrolin, kung hindi man lubusang mapigilan, ang sakit na Dengue sa lalawigan.

Sa ulat ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit (PESU), nakapagtala ang lalawigan ng may kabuuang bilang na 1,290 suspected dengue cases mula Enero 1 hanggang Mayo 27 na 41% mas mababa kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Samantala, nakapagtala rin ng anim na kaso ng pagkamatay na may kinalaman sa dengue.

Dagdag pa rito, limang bayan at lungsod ang natukoy na may barangay na may clustering o pagkakaroon ng apat o higit pang kaso ng dengue sa nakalipas na dalawang linggo kabilang na ang Brgy. Kaypian, Muzon at Sto. Cristo ng Lungsod ng San Jose Del Monte; Brgy. Lambakin at Nagbalon ng bayan ng Marilao; Brgy. Lawa at Pandayan ng Lungsod ng Meycauayan; Brgy. Poblacion ng bayan ng Pandi; at Brgy. San Mateo ng bayan ng Norzagaray kung saan ang apektadong mga edad ay mula 1-85 taong gulang ngunit karamihan ng mga kaso ay mula sa edad na 1-10 taong gulang, na 46% ng kabuuang kaso.

Dahil dito, nilagdaan ni Gobernador Daniel R. Fernando ang Memorandum DRF-03242023-121 for Awareness of Dengue Prevention and Control para sa 24 na mga punong bayan at lalawigan upang umaksyon at palakasin ang Barangay Dengue Task Force. (Jun Borlongan)