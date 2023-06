Euan Ramos, Zabelle Eugenio namayagpag sa IRONKIDS

HINABLOT ni Euan Ramos ang trangko sa bike upang masungkit ang titulo sa boys samantalang sorpresang nagbanderang-tapos si Zabelle Eugenio sa girls ng IRONKIDS Philippines nitong Sabado sa Subic Bay, Olongapo, Zambales.

Kumawala si Ramos sa cycling mula sa joint fifth sa swim at kinontrol ang run para manaig sa premier 13-15 division sa 24:34 clockings sa likod ng 04:43 sa 250-meter swim, 11:07 sa 6-km bike, 06:50 sa 2km run race na inorganisa ng The IRONMAN Group/Sunrise Events, Inc.

Sinilat ni Baguio-based Ramos si pre-race favorite Darell Bada, na kinapos ang rally sa takbuhan (6:39) sa 24:45, kasama ang 4:50 sa languyan at 11:30 sa cycling habang tumersera si Jyrenh Sales sa 25:24 (04:48, 11:31, 08:41).

Pinakamabilis sa swimming si Tikhon Tsinamdzgrishvili ng Taguig (04:34) pero bumagal sa two legs (12:15 at 08:41) sa paglagak sa pang-10 (27:52) sa kaganapang naging pampalabok ng 3rd Century Tuna IRONMAN Philippines at Subic 70.3 Triathlon na nilarga Linggo.

Ang tagumpay ni Ramos ay kasunod sa Azuela Cove sa Davao noong March na dinaos sa swim at run races.

Dinaig ni Eugenio ng San Isidro, Rizal, si Erin Burgos sa 28:54 (05:01 swim), (12:20 bike), (09:01 run). Nag-29:22 si Burgos (05:17, 12:22, 09:00), at tersera si 2022 Vermosa winner Celinda Raagas sa 30:04 (05:32-13:15-08:40).

Top winners sa 11-12 sina Johan Marcelo at Fritzie Surima na ginawa sa 200-m, 4-km bike, 1.5-km run, sa 9-10 (150-m swim, 4-km bike, 1.5-km run) ng event na giniit din ang halaga ng disiplina, pagkaisport, pagrespeto sa iba at paghimok sa mga kabatan na magkaroon ng aktibo, masiglang pamumuhay, sina Hans Samputon at Aliya Adre .

At sina Oliver Alingarog at Athena Masadao ang mga nagkampeon sa 6-8 (100-m swim, 2-km bike, 1-km run).

Primera ang Olongapo Junior Trackers Multi Sport (17:24) kontra 2600 Tri sa relay (17:41) at TriClark (21:56), habang ang Olongapo Torpedoes 2 ang una sa 6-10 division (18:23) laban sa Olongapo Torpedoes (22:02). (Ramil Cruz)