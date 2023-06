Engineer viral sa ‘coffee date’ na may kasamang lesson

‘Yung nakipagdate ka sa mahilig sa math! ‘Yan ang ganap ng engineer na ito matapos gawing scratch paper ang resibo ng kanilang binili.

Siya si Engr. Isaiah James Maling na kamakailan lang ay ibinahagi ang kanyang computation habang nasa coffee shop. Aniya sa caption, “Ung naalala mo may dala dala kang ballpen sa SB tapos ung resibo naging scratch paper. Math is life awit — feeling energized.”

Makikita sa uploaded na larawan ang paggawa niya ng solution sa isang integral calculus problem. Sa sobrang haba nito ay napuno na niya ang buong espasyo sa resibo. Biro pa ng maraming netizen, ito raw ang POV as in point of view ng nakikipag-date sa mahilig sa math.

Inulan ito ng libo-libong reaction at aliw na comments mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni Engineering talks, ani, “Nakipag date ka lang, sumakit pa ulo mo di ba?”

“Parang hindi naman ako ganito pag nakikipagdate! Hahaha,” saad ni Art Daryl Sarcilla.

Sabi ni Cher Tin Catan, “Di ko na alam kung san na napunta yung part ng brain ko na nakakaintindi nito.”

“Nasobrahan kana sir IJ baka nmn gusto mo mamigay Ng talino dyan HAHAHA,” saad ni Christine Joy Aragones Abayan.

Dagdag pa rito, marami ring mga users sa comment section ang nagmention sa kani-kanilang kakilala na tila relate rin sa ganap ni engineer. (Moises Caleon)