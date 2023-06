EJ Obiena winasak Asian, PH men’s pole vault record niya

TULUYANG pinasok ni 2020+1 Tokyo Olympian pole vauler Ernest John ‘EJ’ Obiena ang sarili bilang isang kasapi sa iilang naka-clear ng six-meter barrier sa pagposte ng bagong Asian at national at Asian record nang kopoin ang medalyang ginto nitong Sabado sa Bergen Jump Challenge sa Norway.

Nilampasan sa isang tangka lang ng 6’2” ang taas, 27-anyos na Pinoy mula sa Tondo, Manila at pambato ng Philippine Athletics Track and Field Association ang mga dating marka niyang 5.94m na tinatak nang maharbat ng bronze medal sa 18th World Athletics Championships 2022 sa Eugene, Oregon noong Hulyo.

“It all started with a dream to jump over 5m and set the national record to now be the 24th* person all-time to go over the 6m barrier and the first ever Asian/Filipino,” lahad ni Obiena, na emosyonal pagkakumpleto sa talon at agad na niyakap ang kanyang coach na si Vitaly Petrov ng Ukraine .

Hinirit pa niyang tumagal ng limang buwan bago niya naabot ang marka, nang magtagumpay napaluha at umiyak siya sa balikat ng kanyang coach na ‘di aniya ito magagawa kundi dahil rito. Marami pa rin aniyag dapat silang gawin dahil mahaba pa ang taon at masaya siyang mapabilang sa 6m club.

Nagtala rin si KC Lightfoot ng United States ng 6m-clearance, pero nagkasya sa pilak sa pamamagitan ng countback matapos maabot ang sukat sa ikalawang tangka. Si Tokyo Olympics silver medalist Chris Nilsen ng USA ang nag-5.88m upang sabitan ng tanso.

Sinubukan pa ni Obiena i-clear ang 6.06 metro pero nabigo sa tatlong subok dahil na rin sa pagkasunog sa 6m at maging unang Asyano na napasama sa 24 na manlalaro na nakatawid sa nabanggit na taas.

Siya ang unang Asyano at ika-24 na pole vaulter na nakalampas sa 6m.

Ilang 6m member na sina 2017 world champion, 2016 Olympics bronze medalist Sam Kendricks ng USA, 1988 Olympic champ at 6-time world king Sergey Bubka ng Ukraine, 2016 Olympic gold winne, 2020+1 Tokyo bronze medalist Thiago Braz ng Brazil, reigning Olympic, world champion at record holder Mondo Duplantis ng Sweden at iba pa. (Lito Oredo)

