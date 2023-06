Darren, Cassy rumaket na voice talent

Kinilig nang todo ang mga fan dahil hanggang sa voice-talent project magkasama ang rumored sweetheart na sina Darren Espanto at Cassy Legaspi.

Ibinahagi ni Darren sa kanyang Instagram ang isang clip na nagpapakita ng paglalapat nila ng voice dialogue sa isang eksena ng Pixar movie animated project na “Elemental”. Nag-uusap silang dalawa sa eksena.

“I’ve always wanted to bring life and voice to an animated or cartoon character and in Pixar Studios, I finally got to do it! Here’s a scene that @Cassy and I dubbed from Disney Pixar’s ‘Elemental’!.

Ang huhusay nina Darren at Cassy na mga voice talent dahil nabigyan nila ng magandang feel ang eksena. (Rey Pumaloy)

