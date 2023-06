Clariss Guce, Pauline Del Rosario sulong sa finals

SUMULONG sina Clarissmon ‘Clariss’ Guce at Pauline Beatriz Del Rosario sa weekend play ng FireKeepers Casino Hotel Championship Sabado (Linggo sa Manila) sa Battle Creek Country Club sa Battle Creek, Michigan.

Pinagpag ni US-based Fil-Am Guce ang tatlong bogey sa pangalawa, panglima at pang-anim na mga butas sa limang birdie sa pang-7, 11, 13, 17 at 18 upang isalba ang two-under 70 para sa 141 kasama ang 71 sa opening at mahanay sa tatlong iba pa sa pang-13 puwesto.

Ang kinakalinga ng ICTSI (International Container Termainal Services, Inc.) na si Del Rosario nasa 10-way tie sa 34th place sa 144 makaraan ang second round na 71, iwan siya ng pitong palo sa apat na lider na ginigiyahan ni home bet Lindsey McCurdy na may 67-137.

Sablay sa final round ang dalawa pang bet ng ‘Pinas na sina Abegail ‘Abby’ Arevalo (72) at Chanelle Avaricio (76) na may tig-147, kapos ng isang palo sa cut off score (146). (Ramil Cruz)