Carlos Correa humambalos ng grand slam sa pro career

PINAGLAYAG ni Carlos Correa ang pangalawang career grand slam, naka-homer sina Max Kepler at Trevor Larnach at inagawan ng panalo ng Minnesota Twins ang Toronto Blue Jays 9-4 nitong Sabado.

Humirit ng seven runs sa eighth inning ang Twins para kumpletuhin ang comeback sa MLB regular season game.

“We needed that as a team,” bulalas ni Vorra sa pasabog na seven runs. “We needed to put great at bats together like that.”

Bumato si Jorge Lopez ng one-hit seventh para kubrahin ang panalo.

Pumasok si Toronto reliever Adam Cimber na lamang ang Blue Jays 3-1 pero nag-regalo agad ng three straight hits kina Michael A. Taylor, Eduoard Julien at Donovan Solano.

Na-strike out ni Cimber si Alek Kiriloff bago siningitan ni Correa ng home run – pangwalo niya sa season.

Iwan pa ang Twins 3-0 bago nakatsamba ng homer si Larnard kay Bowden Francis sa seventh. (Vladi Eduarte)