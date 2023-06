Bulkang Mayon 2 buwan mamemerwisyo sa Albay

Nakahanda na umano ang mga residente ng Albay sa mahabang pag-aalburoto ng Bulkang Mayon dahil ito na ang nakasanayan nila sa mga nagdaang panahon.

“Based sa experience maam, ito pong mga ganitong sitwasyon, it last one month, two months so medyo mahabaan po ito,” wika ni Ang Probinsyano party-list Rep. Alfred delos Santos sa isang radio interview.

“Nag-iisip na rin po tayo ng socio-psychological activities para ma-ease ‘yong stress ng ating mga evacuees,” dugtong ng kongresista mula sa Bicol region.

Tiniyak naman ng mambabatas na ligtas ang marami nilang kababayan dahil inililikas na ang mga residenteng pasok sa danger zone.

“Sanay na sanay kami sa ganitong kalamidad,” pagtiyak ni Delos Santos. “‘Yong nasa permanent danger zone ang medyo delikado.”

Inutos na ng Albay provincial government ang paglilikas sa tinatayang 10,000 residente ng mga apektadong bayan sa pag-aalburoto ng bulkan.

