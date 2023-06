Bitoy pumalag  na tinabla ang ‘Eat Bulaga’

Isang naghuhumiyaw na “Fake News Alert!” in bold letters ang ipinost ng Kapuso na si Michael V. Ito’y tungkol sa isyung tinabla niya ang offer ng revamped ‘Eat Bulaga.’

Si Bitoy ay naging host dati ng naturang show. Pero malinaw rin na sinabi niya na alam niya, in the future, may posibilidad na makapag-guest siya sa ‘Eat Bulaga’ lalo na at nasa Kapuso network nga naman siya.

Ayon kay Bitoy, “Fake News Alert! While I appreciate the positive comments, this one, ultimately is FAKE NEWS.”

“Wala po akong natanggap na offer to host Eat Bulaga on GMA 7. At kung magkaroon man, I will still decline dahil hindi na po maa-accommodate ng schedule ko at the moment.

“It’s unfortunate na hindi naging maayos ang paghihiwalay ng dalawang kampo and I’m hoping na ma-plantsa na ang gusot. Alam ko kasi na in the future, I will appear on both shows for whatever reason and I would like to feel welcome when the time comes.”

Nagbigay rin si Michael V. ng link sa kanyang YouTube channel para raw do’n sa mga gustong malaman at nagtatanong kung ano nga ba ang dahilan kung bakit siya umalis bilang host ng ‘Eat Bulaga’ noon.

At ang dahilan nga, it was the perfect time for him to do something else. At nahihiya siya kung minsan present o absent siya. Though, nakakapag-guest pa rin siya.

At sa huli, sinabi niya na, “I hope this clears things out for anyone who’s asking. Maging maingat at matalino po sa pagbabasa at pagri-research para hindi tayo mabiktima ng fake news.”

Komento naman ng isang netizen sa Instagram post na ito ni Bitoy, “agree ako na pwede kang maging guest sa EB GMA but that doesn’t mean na wala kang loyalty with TVJ. At the end of the day, work is work.”

