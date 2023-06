Baby ni Rita Daniela naghahatid ng good vibes 

Pinusuan ng netizens ang sweet bonding moment ni Rita Daniela at super cute niyang anak na si Baby Uno.

Nag-post ng photos at video sa social media si Rita ng kulitan nila ng kaniyang five-month-old baby na may caption na, “Swipe left for cuteness and happy vibes. hayyyy so so in love with my guapito.”

Sa video naman, makikita na hawak ni Rita si Baby Uno na todo smile habang magkalapit ang kanilang mukha. Ni-like din naman ng mga follower ni Rita ang naturang post dahil good vibes ang dala nito sa kanila.

Ayon sa isang follower ni Rita, nakakawala ng pagod ang ngiti ni Uno. Guwapo, cute, at bungisngis naman ang comments ng iba pang netizens kay Baby Uno.

Marami nang nakaka-miss na fans kay Rita, lalo na sa tambalan nila ni Ken Chan. Nangako naman si Rita na babalik ulit siya sa pag-arte sa teleserye very soon. Sa ngayon ay nakakadalo at nakakapag-host si Rita ng ilang product launches and events.

Alex Diaz ‘di na mapigilin sa international scene

Proud ang Filipino actor na si Alex Diaz na nakarating siya sa screening ng kanyang first international film titled ‘Glitter & Doom’ noong June 8 sa Toronto, Canada.

Naging parte ng 2023 Inside Out LGBT Festival ang pelikula ni Alex kunsaan co-stars niya ang British actor na si Alan Cammish at ang ‘Orange is the New Black’ star na si Lea DeLaria. Kasama rin sina Missi Pyle, Tig Notaro at ang Indigo Girls na sina Amy Ray at Emily Saliers. Ang gumanap naman na mother ni Alex sa movie ay si Ming-Na Wen.

Ang kuwento ng ‘Glitter & Doom’ ay tungkol sa isang musician at isang carefree kid na sumama sa isang traveling circus kunsaan na-develop ang feelings nila para sa isa’t isa. Featured sa LGBTQIA+ musical na ito ay ang songs ng award-winning duo na Indigo Girls.

Ipapalabas din ang ‘Glitter & Doom’ sa Fairy Tales Queer Film Festival, Queer North Film Festival, and Frameline Film Festival in San Francisco.

Taong 2021 noong i-announce ni Alex na pumasa siya sa virtual audition para sa isang Hollywood film. Noong una pa lang daw ay ramdam na niyang para sa kanya ang pelikula.

“They need an LGBTQ actor, they need a European-Asian, they need someone who can sing, they need someone who can dance, they need someone who’s done gymnastics. Parang swak sa akin ‘to. I was like, ‘This is definitely mine, this is definitely mine!’ I had this feeling.

“I remember I broke down because at that moment, I felt like, ‘My life is going to change after this.’ I think this is the first step into the next chapter of my life,” sey ni Alex na inamin ang pagiging isang bisexual noong 2019.

Dumaan pa raw si Alex sa matinding training kung paano mag-juggle ng balls and pins sa Mexico sa gitna ng COVID-19 pandemic.

“Every single day, we get a swab test and every three days we get our (RT) PCR. When you go to set, you have to change your mask, they give you a mask. They give you a face shield. Everyone has to be two meters away from each other,” kuwento pa ni Alex.

Happy ang pamilya ni Alex sa mga narating nito ngayon. Lalo raw ang kanyang ama na kahit nagulat sa pag-amin na isa siyang bisexual, hindi iyon naging dahilan para mawala ang suporta nito sa anak.

“My dad, he’s very much conservative. He wanted me to go to business school but I entered showbiz. It was a bit of a shock to him, like in 2019 when I came out as bisexual. But nowadays, super supportive siya,” sey pa ni Alex.

