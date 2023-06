Allan sumawsaw sa ‘katamisan’ nina Ruru, Bianca

Maging si Allan K ay nag-react nang mag-reply si Bianca Umali sa Instagram post ng boyfriend na si Ruru Madrid.

Umalis noong Biyernes si Ruru papuntang Hongkong para sa Independence Day celebration.

Nag-post si Ruru nang paalis na siya habang nasa NAIA. At dito nag-comment si Bianca na, “I miss you already! TC (Take Care) ILYSB (I love you so bad)”

Sinagot naman ito ni Ruru na, “amishuu my love. ILYSM (I love you so much).”

Dahil dito, nag-comment si Allan K at hiniritan si Bianca ng “miss agad?”

Totoo nga naman, hindi pa nakakalipad at nakakalapag sa Hong Kong si Ruru, pero parang sobrang tagal na nilang hindi magkasama. Na-miss agad nila ang isa’t-isa.

Kaya hirit tuloy sa kanila ng ibang netizen, “ang tamis!” (Rose Garcia)

See Related Stories:

Ruru, Bianca thankful sa isa’t isa

Ruru baliw sa pagmamahal kay Bianca