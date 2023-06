Alamin: Hotel na P400 parking rate

Na-try niyo bang mag valet parking sa Grand Hyatt Hotel sa Bonifacio Global City?

Kung ugali niyong magpa-valet parking sa mga ganitong establisiyemento at sa unang pagkakataon ay ginawa niyo ito sa naturang hotel, aba’y talagang mararamdaman ninyong kakaiba siya kumpara sa pangkaraniwan.

Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, halos linggo-linggo ay nagagawi ako sa Shangri-la EDSA na matatagpuan sa may panulukan ng EDSA at Shaw Boulevard at kadalasan ay valet parking ang aking diskarte pero kahit isang beses ay hindi pa naman ako napa-ha?! sa sistema nila.

Kung hindi ako nagkakamali, nasa P150 ang unang tatlong oras ng valet parking sa naturang hotel at P100 na dagdag sa bawat oras na pananatili sa lugar.

Pero ang siste nito, puwede namang i-validate ang parking ticket mo sa mga establisiyementong kinainan o kaya ay inorderan ng maiinom kaya mas mababa sa aktuwal na babayaran ang sisingilin sa iyo.

Ang kalakaran sa naturang hotel ay halos katulad din sa ibang ka-level na establisiyemento kaya ang inaasahan ko, pagdating ko sa Grand Hyatt Hotel sa BGC ay katulad din sa mga ito dahil pagdating sa estilo ng serbisyo, wala ring espesyal sa kanila kumpara sa ibang kahalintulad na hotel.

Pero nagulat na lamang nang pagtigil ko sa paradahan ng valet area dahil seryoso ang mukha na lumapit sa akin ang attendant at nagsabing “Sir P400 po ang rate natin sa valet ah, wala pong validation sa kahit anong establisiyemento na nasa loob. Basta po nasa P400 ang rate natin.”

Ang sabi ko naman ay bakit kako walang validation ay kayo naman na yata ang pinakamataas ang rate sa valet parking sa mga hotel sa Metro Manila.

Ang sagot niya sa akin ay “puwede naman kayong magpark sa basement parking sir.”

Hindi na ako nakipagtalo dahil alam kong nagtatrabaho din lamang naman si kuya valet attendant kaya sinabi ko na lang na “sige valet na lang din ako.”

Nagpasya ako na i-share sa inyo ang aking naging experience sa Grand Hyatt Hotel BGC dahil talagang kakaiba siya kumpara sa ibang mga estabilisiyemento.

Parang gusto ko tuloy alamin kung sino o anong grupo ang nagmamay-ari o nag-ooperate ng hotel na ito, lalo pa’t naririnig kong isa ito sa mga ka-grupo ng sikat na. car brand dito sa Pilipinas.

Kaya pala hindi kasing dami sa ibang hotel ang mga nagtutungo sa kanila bagama’t tanghaling tapat ako nagpunta, na kung sa iba ako nagtungo ay siguradong maghihintay na muna ng ilang saglit bago malapitan ng valet parking attendant dahil nakapila ang mga gusto magpa-valet.

‘La lang.