9th Kamatyas Invitational lalarga sa South Cotabato

MULING masisilayan si dating National Chess Federation of the Philippines board of director Atty. Cliburn Anthony A. Orbe sa pagtulak ng 9th edition Kamatyas FIDE Rated Rapid Chess Invitational Tournament na tinampukang “Center Pawns” sa Hunyo 17 (Sabado) na gaganapin sa Ace Center Point sa Koronadal City, South Cotabato.

Punong-abala sina International Master Roderick Nava at National Master David Almirol sa pakikipagtulungan ni Mr. Joselito Dormitorio.

Si Atty. Orbe ay kasalukuyang nakabase sa Pagadian City na haharap sa matinding hamon sa paglahok ni Singapore-based International Master candidate Edgar Reggie Olay ng Makilala, North Cotabato. Kalahok din si National Master Allan Macala ng Davao City at FIDE Master Christian Gian Karlo Arca na tubong Panabo City, Davao del Norte.

Ang 15 minutes plus 5 seconds increment time control format ay mag-aalok ng P30,000, P10,000, P7,000, P5,000 para sa first, second third at fourth placer habang ang fifth hanggang 10th placer ay tatanggap ng P2,000 bawat isa.

***

Tutulak na din ang FIDE Master Anton Paolo C. Del Mundo Free Registration Open Chess Tournament sa Hunyo 17 (Sabado) sa Tarrasch Knight Chess Club sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City kung saan ay punong-abala ang Bayanihan Chess Club sa pakikipagtulungan nina Mr. Nonoy Rafael at Mr. Jojo Arabejo.

***

Naging matagumpay ang paglahok ng kumpare nating si National Master Almario Marlon Bernardino, Jr. sa “Seminar for Information Officers and Journalists from the Philippines” na naganap nitong Mayo 23 hanggang Hunyo 5 sa Beijing, China.

Lumahok din sina Atty. Rose Beatrix Cruz-Angeles , Alex Anglao Destor, Ian Ray Canoy Garcia, Marie Joselle Badilla, Jecia Anne Opiana, Carlo Jose Magno Villo, Jade Joy Lopez, Mark Anthony Lopez, Shaira Francisco, Pia Consuelo Antonina Morato, Atty. George Ahmed Paglinawan at Coun. Tek Ocampo.