100-anyos tumanggap ng P100K cash gift sa Zamboanga

Masayang tinanggap ng 100-anyos na lola ang kanyang centenarian cash gift dahil sa pagtuntong sa 100 taong kaarawan sa Zamboanga City.

Nasorpresa si Marina Enriquez, 100-anyos, residente ng Bienvenido Drive, Canelar Village, nang bisitahin siya ni Mayor John Dalipe kasama ang ilang staff ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) at iabot ang P100,000 sa mismong kaarawan noong Hunyo 9, 2023, bilang cash gift sa mga Centenarian.

Ang Centenarian cash gift ay base sa pagsunod sa Republic Act 10868, o Centenarians Act of 2016 na obligadong bigyan ng P100,000 ang mga matatandang magdiriwang ng kanilang 100 taong kapanganakan. (Vick Aquino)