Tulfo ‘binaril’ isyu ng political dynasty sa pamilya

Nanindigan si ACT-CIS Rep. Erwin Tulfo na hindi maituturing na political dynasty ang paninilbihan ng mga Tulfo sa gobyerno dahil hindi pa naman sila nagtatagal sa public service.

“Sa akin ang definition ng political dynasty when you say dynasty sobrang tagal na. Kunwari ako congressman ‘yong anak ko papalit sa akin, tapos ‘yong apo ko papalit sa akin eh med­yo hindi magandang tingnan pero ngayon sabay-sabay kami eh nasa kababayan natin ‘yan. Siguro tignan natin sa performance,” paliwanag ni Rep. Tulfo sa interview ni Reymund Tinaza ng Politiko_Ph nitong Sabado.

Apat na Tulfo ang nakaupo ngayon sa Senado at Kamara sa pangu­nguna ni Senador Raffy Tulfo, Quezon City Rep. Ralph Tulfo, ACT-CIS Rep. Jocelyn Tulfo (asawa ni Raffy) at si Erwin.

Aniya, kung hindi maganda ang public service ng pamilya Tulfo ay puwede naman silang matanggal kung hindi maiboboto sa 2025 elections.

“Kung ako ay hindi magpeperform, I challenge everyone huwag ninyo akong iboto sa 2025, huwag ninyong botohin ‘yong party-list namin if we cannot deliver, if we cannot perform,” hamon ni Tulfo

“Sa tingin po ninyo two years from now hindi po kami nagpeperform then huwag ninyong iboto lahat ng Tulfo, kick them out,” diin pa niya.

