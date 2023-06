Triple Crown 2nd leg bibira

HINDI na mahintay ng mga karerista na masilayan muli sa pista ang iniidolo nilang kabayo na si La trouppei.

Nakatakdang umariba si La Trouppei sa second leg ng 2023 Philracom Triple Crown Stakes Race na ilalarga ngayong araw sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Hangad na masilo ni La Trouppei ang panalo upang mapalakas ang asam nitong mawalis ang nasabing prestihiyosong karera para sa mga batang kabayo.

Nagwagi si La Trouppei sa first leg nakaraan kaya naman sakaling makuha ang panalo ay mamumuro na ito sa pag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan ng karera na mga naka-sweep ng Triple Crown series.

Rerendahan ni class A rider Kelvin Abobo, makakatagisan muli ng bilis ni La Trouppei sina Jaguar at Istulen Ola.

May distansiyang 1,800 metro, ang iba pang kalahok ay sina Earli Boating, Easy Way, Going East, Save My Savings at Secretary sa karerang nakalaan ang P3M guaranteed prize.

Susungkitin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.1M sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, habang ibubulsa ng second placer ang P700,000, mapupunta ang P350,000 sa pangatlong pwesto.

Mag-uuwi naman ng P175,000, P105,000 at P70,000 ang fourth hanggang sixth, ayon sa pagkakasunod.

Gagabayan ulit ni star Jockey Jeffril Tagulao Zarate si Jaguar, habang si class A rider John Alvin Guce ang magtitimon kay Istulen Ola.

(Elech Dawa)