Tindera na rumaraket bilang pusher bistado

Bulilyaso ang diskarte ng isang 58-anyos na ginang na tindera matapos naaresto sa isang buy-bust operation sa Dasmariñas City, Cavite ng Biyernes nang gabi.

Kasong paglabag sa Sec. 5 at Sec. 11 ng RA 9165 ang kinakaharap ng suspek na si Susan Bantayan y Taduran ng Barangay San Agustin, Dasmariñas City, Cavite.

Sa ulat, dakong alas-8:30, kamakalawa nang gabi ay nagsagawa ng buy-bust operation ang Philippine Drug Enforcement Unit at Dasmariñas City Police Station sa Brgy San Agustin 2, Dasmariñas City na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek na nagkunwaring nagbebenta ng iba’t ibang produkto subalit droga ang ibinubulong sa customer na nagkataon na isang pulis ang poseur buyer.

Narekober sa kanya ang tinatayang limang gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P34,500, buy-bust money at isang cellphone.

Ang inarestong suspek ay nakakulong na sa Dasmarinas City Custodial Center. (Gene Adsuara)