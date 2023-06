Rabiya manhid na sa mga issue

Sa marami nating beauty queens sa Pilipinas, iilan iilan lang ang matagumpay na nakatawid sa mundo ng showbiz.

At kahit talunan sa Miss Universe beauty pageant, nagawang mapasok ni Rabiya Mateo ang showbiz.

Pagkatapos nga niyang maging representative ng Pilpinas sa 2020 Miss Universe ay sunod-sunod na ang mga proyekto niya sa Kapuso Network.

Ngayon nga ay kasama siya primetime series na ‘Royal Blood’.

Sa naganap na grand media conference ng teleserye ay naikuwento ng Ilongga beauty na hindi pa rin siya makapaniwala na bahagi na siya ng isang teleserye at makakatrabaho ang mga bigating artista ng GMA.

It’s a dream come true nga para kay Rabiya ang magagandang nangyayari sa kanyang career ngayon.

Marami ring mga beauty queen ang gustong sundan ang mga yapak ni Rabiya gaya ni 2022 Miss Universe Philippines Celeste Cortesi.

So tinanong namin kung ano ang mapapayo niya sa kanyang MUP (Miss Universe Philippines) sister?

“Sabi ko nga sa kanya, it’s gonna be a tough industry kasi ang daming issues, minsan non-existing nga yung mga issue na ibabato sa iyo. She is stronger compared before, ang dami na niyang pinagdaanan sa buhay. ‘Yung issue is the price we pay for good compensation so I know she’s gonna do well,” sey ni Rabiya.

Anyway, happy si Rabiya sa kanyang mga MUP sisters na sina 2023 Miss Supranational Philippines Pauline Amelinckx at 2023 Miss Universe Philippines Michelle Dee.

Malaki ang chance raw ni Pauline na manalong Miss Supranational dahil idol niya raw ito pagdating sa Q&A.

Tinuturing naman ni Rabiya na ally siya ni Michelle noong mag-out ito bilang bisexual.

“I loved her. I was rooting for her. I saw something in her kasi if makikita ninyo si Michelle Dee nandoon talaga ‘yung fire, ‘yung desire to win.”

Dagdag pa ni Rabiya, marami raw sa mga sumasali sa beauty pageants ay bahagi ng LGBTQIA+ community pero takot lang daw mag-out dahil sa pagiging judgemental ng mga tao at baka mabawasan ang chance na makasungkit ng korona.

Pero nakikita niya ba si Michelle bilang 2023 Miss Universe?

“I’m praying cause she is not just my friend, I see her as a good representative of our country,” sagot ni Rabiya. (Byx Almacen)

