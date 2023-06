Pope Francis balik-trabaho na matapos operahan

Matapos maospital dahil sa operasyon, balik-trabaho na si Pope Francis, ayon sa Vatican nitong Biyernes.

Kasabay nito ay nagpasalamat si Pope Francis sa mga nagpadala sa kanya ng get-well wishes kasunod ng kanyang operasyon sa hernia.

Ayon kay Vatican spokesman Matteo Bruni, bumuti na ang kondisyon ng Santo Papa kung saan normal din ang kanyang post-operative recovery.

Sumailalim si Francis sa tatlong oras na operasyon noong Miyerkoles upang ayusin ang abdominal hernia, na ayon sa mga doktor ay sapat na para maipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at iba pang aktibidad matapos siyang makarekober.

“After having breakfast, His Holiness began to move around, spending most of the morning in an armchair. This allowed him to read the newspapers and to start resuming work,” sambit ni Bruni sa isang pahayag.