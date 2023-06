Pelikula ni Lovi diretso sa streaming app

Hindi pinalad na makapasok sa nakaraang 2023 Summer Metro Manila Film Festival ang ‘Seasons’ movie nina Lovi Poe at Carlo Aquino na produced ng Regal Entertainment, Inc., pero parang blessing in disguise pa nga ‘yon dahil nakakuha ng ‘good deal’ sa isang streaming app ang nasabing pelikula.

Straight to Netflix na nga ang ‘Seasons’ at mag-i-stream na ‘yon on July 7.

Masayang-masaya ngang ibinalita ni Lovi na mapapanood na sa nasabing streaming app ang pelikula nila ni Carlo.

Nang tanungin namin ang isang may kinalaman sa pelikula, ikinuwentong, “Nakakuha ng good deal si Roselle (Monteverde) sa Netflix kaya straight to streaming na nga ang ‘Seasons’.

“At least suwerte ang Regal dahil maganda rin ang naging deal nila sa ‘Mga Kaibigan ni Mama Susan’ (na naka-stream naman sa Prime Video).

“Hindi ako magtataka kung gagawa ng mga pelikula si Roselle na straight to streaming apps na,” tsika ng isang nakausap namin.

Samantala, shinare ni Lovi sa kanyang social media accounts ang trailer ng ‘Seasons’ at positibo ang feedback doon.

Ang istorya ng ‘Seasons’ ay tungkol sa isang na-in love sa kanyang best friend.

May mga nagsabi nga na nakaka-relate sila sa istorya ng pelikula nina Lovi at Carlo.

Bongga! (Jun Lalin)

