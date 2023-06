PBBM bibisita sa mga apektado ng Mayon alburoto

Bisitahin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ano mang oras ang lalawigan ng Albay matapos ang pag-aalburoto ng Bulkang Mayon.

Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian masu­sing mino-monitor ni Pa­ngulong Marcos ang sitwasyon sa lalawigan kaya hindi na sorpresa kung bibisita ang pangulo sa lugar.

“The president used to be a local chief executive, and he’s very hands-on when it comes to running the government, more so during calamities like this,” ayon kay Gatchalian.

Nabatid sa Albay Police na nakatakdang magpunta sa lugar si Marcos sa Hunyo 14 pero naunsyami dahil sa pagtaas sa Alert Level 3 ng Mayon volcano.

Sa halip, sinabihan sila ng Presidential Management Staff at ng Presidential Security Group na magpokus sa pagtulong sa mga inilikas na residente. (Juliet de Loza-Cudia)

See Related Stories:

5,000 residente inilikas na: Bulkang Mayon namumuro sa Alert Level 4

Alert level 3 na! bulkang mayon sasabog