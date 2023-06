NLEX itataas toll fee simula June 15

Simula sa Huwebes, June 15, muling tataas ang toll fee sa mga dumadaan sa North Luzon Expressway (NLEX).

Sa isang statement, sinabi ng NLEX Corp. na ang toll rate adjustment ay alinsunod sa inaprobahan ng Toll Regulatory Board (TRB).

Karagdagang P7 ang kokolektahin sa open system, habang P0.36 per kilometer naman ang sisingilin sa closed system.

Sa ilalim ng bagong toll fee matrix, ang Class 1 vehicles ay magbabayad ng karagdagang P7, P17 sa Class 2 vehicles at P19 sa Class 3 vehicles.

Sakop ng open system ang mga siyudad ng Navotas, Valenzuela at Caloocan sa Metro Manila patungong Marilao, Bulacan habang ang closed system ay sumasakop sa bahagi ng Bocaue, Bulacan at Sta. Ines, Mabalacat City, Pampanga kabilang ang Subic-Tipo.

Sa mga bibiyahe ng end-to-end sa pagitan ng Metro Manila at Mabalacat City, magbabayad ang motorista ng karagdagang P33 sa Class 1, P81 sa Class 2 at P98 sa Class 3 vehicles.

Ang mga bagong rate ay bahagi ng authorized NLEX periodic adjustments na dapat siningil noong 2012, 2014, 2018 at 2020. Ang toll fee increase sa June 15 ay ikaapat at huling tranche ng 2012 at 2014 adjustments, at kalahati ng 2018 at 2020 increases, na kinakailangang ipatupad “to curb the existing inflationary situation and cushion their impact on the users of the expressway.”