Nikola Jokic, Nuggets kumakaway sa korona

MISSION accomplished sa Miami ang Denver, naipanalo ang dalawang laro sa Kaseya Center.

Muling ibinaon ng Nuggets ang Heat 108-95 sa Game 4 ng NBA Finals para sa 3-1 series lead, kumakaway na sina Nikola Jokic at Jamal Murray sa korona.

Kung wala nang milagro ang Heat, ang tanong na lang ay kung kailan itataas ng Nuggets ang unang titulo ng prangkisa.

May tatlong tsansa ang hukbo ni coach Michael Malone, dalawa rito sa Denver una sa Game 5 sa Martes (araw sa Manila).

“We haven’t done a damn thing yet,” pakli ni Malone. “We have to win another game to be world champions.”

Nagtistis ng 27 points, 7 rebounds, 6 assists si Aaron Gordon, 23-12-4 si Jokic na may tig-3 steals at blocks pa.

Nagsumite si Bruce Brown ng 21 markers off the bench, 15 points at 12 assists kay Jamal Murray.

Naka-25 points si Jimmy Butler, 20 points at 11 rebounds si Bam Adebayo pero kanya ang 7 sa 14 turnovers ng Miami. May pinagsamang 25 points pa sina Kyle Lowry at Duncan Robinson pero kinulang pa din.

Abante ang Nuggets ng 13 pagkatapos ng three, inumpisahan ng Heat ang fourth sa 8-0 at naupo si Jokic nang mapituhan ng fifth foul 9:24 at naibaba pa ng Miami sa 86-81 pero hanggang doon lang.

(Vladi Eduarte)