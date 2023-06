Negosyante timbog sa bentahan online ng ibon

Kalaboso ang isang businessman na nagbebenta online ng mga “green cheek conure” o isang uri ng ibon matapos itong maaresto sa buy bust operation sa Valenzuela City, kamakalawa.

Violations of Sec. 27, para (e) (Trading of Wildlife) and para (f) (Possession of Wildlife Species) of RA 9147 “Wildlife Resources Conservation and Protection Act.” In relation to Sec. 6 of RA 10175 (Cybercrime Prevention Act), ang ikinaso kay Ronnel Agapito, 29, may-asawa, wildlife trader, taga-169 Capitis Compound, Barangay Veinte Reales ng nasabing lungsod.

Nag-ugat ang pagkakadakip sa suspek dahil sa mga ganap nito sa social media gamit ang account na “Opitaga Leenor” kung saan naka-post ang ibinebenta niyang mga “green cheek conure” o mga ibong kahawig ng loro na tumutulay lagi sa stick o kahoy na kanyang apakan.

Sa post ni Agapinto, nagkakahalagang P13,000 ang bawat ibon na mahigpit na ipinagbabawal ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang pagbebenta nito.

Kinontak ng isa sa mga tauhan ng DENR na nagkunwaring buyer ang nasabing negosyante at nang magkaabutan ay dinamba na ng mga pulis ang una.

Nasamsam sa loob ng bakuran ni Agapito ang dalawa pang ibon. (Orly Barcala)