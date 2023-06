NAIA aberya konek sa privatization huhukayin

Nais ni Senador JV Ejercito na maimbestigahan ng Senado ang isinusulong ng Department of Transportation (DOTr) na maisapribado ang Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Duda kasi si Ejercito na may koneksyon ang privatization plan sa madalas na aberya sa NAIA, pinakahuli ay noong Biyernes kung saan nawalan ng kuryente ang Terminal 3 sa loob ng 30 minuto.

“Nakakaduda na kasi tuwing mayroong long weekend o kaya may important events dun nagkakaroon ng outages kaya sana ito’y imbestigahan kung ito nga ba ay normal o sinasabotahe dahil parang too much of a coincidence,” wika ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Ilang beses nang pinatawag ng Senate committee on public services si DOTr Secretary Jaime Bautista dahil sa nangyaring airport shutdown noong Enero 1 kung saan 282 flight ang nakansela o na-delay at higit 56,000 pasahero ang apek­tado.

Muling nagkaroon ng aberya sa NAIA noong Chinese New Year, Labor Day at ang pinakahuli ay nitong June 9, tatlong araw bago ang Independence Day.

Maging si Senadora Grace Poe, chair ng public services committee, nagdududa na rin sa madalas na power failure sa NAIA. Dapat aniyang may contingency plan ang Manila International Airport Authority.

“These series of power outages also happened during peak travel dates – New Year, Labor Day, and now the Independence Day Long Weekend – when the airport is packed with people. Nagkataon lang ba o sinasadya na?” diin ni Poe.

“Even if NAIAs privatization is being explored, this is no excuse for airport officials to drop the ball. MIAA should implement proper maintenance and contingency plans to prevent any future outages and travel disruptions. There should be comprehensive responses for all emergency scenarios. Any audit or improvement needs to be planned ahead of time,” giit pa ng senadora.

