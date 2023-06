Nagsipagtapos 

Nitong nagdaang araw ginanap ang pagtatapos sa pinagtuturuan kong kolehiyo sa antigong unibersidad sa Maynila.

Nagtapos sa pinagtuturuan kong programa, ang malikhaing pagsulat, ang mahigit dalawampung mag-aaral.

Ang mga nagtapos sa kolehiyo ngayon ang maituturing na may pinakakaunting panahong ginugol sa loob ng unibersidad. Kaya naman sila rin ang may pinakamaraming panahong inubos pagharap sa monitor ng kompyuter at mga gadyet para sa klase at mga gawaing kaugnay ng mga klaseng ito.

Kaya naman hindi nakapagtatakang sa bawat sandaling kailangan nilang pumasok sa kampus, maraming masasayang sandali ang kanilang binuo. Lalo ngayong laganap ang teknolohiya at akses sa internet. Sinamantala nila ang pagkakataong hindi na masyadong mahigpit sa patakarang pangkalusugan.

Madaling sabihing ‘tapos’ na sa pag-aaral. Pero alam naman nating hindi. Alam ng iba sa ating ‘nakatapos’ na hindi naman talaga natatapos ang mismong pagkuha at pagbuo ng bagong kaalaman. Ang nagtapos lang ay ang pormal na ugnayan sa akademya; tapos na rin ang pagbabayad ng matrikula. Tapos na sa maraming magulang na nagpaaral sa kanilang mga anak ang gastusing kaugnay sa paaralan. Matrikula, gastos sa proyekto, at higit sa lahat, baon.

Kaya kapag sinabing ‘nagtapos’ na ang anak nila, mababanaagan sa mukha ng mga magulang ang hindi maitagong saya. Dapat naman. Ito ang minimithi ng lahat na yata ng magulang, ang mapagtapos ang anak, ang mabigyan ng kakayahang maghanap ng sarili niyang ikabubuhay. At kaugnay ng sayang ito ang pagtatapos ng gastos para sa pag-aaral ng anak.

Sa isang pamayanan, sukatan ang pagtatapos ng anak. Sasabihin, kahit mahirap, iginapang ang pag-aaral ng mga anak. Kaya naman pagpasok mo sa bahay, tatambad sa iyo ang mga larawan ng mga anak suot ang toga kahilera ang mga nakakuwadrong diploma. Dangal ng magulang ang mapagtapos ang anak lalo pa iyong talagang dumaan sa napakaraming paghihirap at pagsisikap.

Ako man ay mayroong pangunahing mithiing mapagtapos ang aking dalawang anak.

Bilang na bilang ko ang mga taon na paparating hanggang sa pagtatapos ng mga anak ko. Pero natural din naman na maglaan ako para sa hindi inaasahan. Gaya ng sitwasyon ko dati.

Bunso ako sa magkakapatid. Matagal akong nag-aral, walong taon ba naman ako sa kolehiyodahil nagtratrabaho at nagpalit-palit ng kurso. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa aking isipin na hindi nasaksihan ng mga magulang ko ang pagtatapos ko. Ako ang huling nagtapos sa pag-aaral at hindi ko na sila kasama.

Magandang salita ang ‘nagsipagtapos’. Ang mga tinutukoy dito ay ang mga estudyanteng bibigyan na ng katibayan—ang diploma—na nagsasaad na natapos na nila ang kanilang kurso. Gusto ko ang salitang ‘nagsipagtapos’ hindi lamang dahil sila ang mga estudyanteng tapos na ng pag-aaral. Sa loob kasi ng salitang ito ay dalawang salita: nagsipag at tapos.

Bukod sa katalinuhan, katangian ng karamihan sa mga mag-aaral ang pagsisipag. Silang masisipag ang may malaking tsansang makatapos. Kaya naman, sa pamamagitan ng maliit na espasyong ito, binabati ko ang lahat ng nagsipagtapos sa pag-aaral ngayong taon.

