Mariel na-bully ng isang sikat na Kapamilya star

Ang saya ng kuwentuhan namin kay Mariel Pamintuan na isa sa promising young stars ng GMA-7.

Second life in showbiz na pala ito ni Mariel dahil dumating ‘yung time na nag-goodbye siya sa showbiz.

Kuwento ni Mariel kaya siya tumigil noon sa pag-arte ay dahil hindi niya raw nakayanan ang pressure sa showbiz at dagdag pa ang mga masama niyang karanasan sa taping.

Ilan nga sa hindi niya makalimutang masamang karanasan sa showbiz ay noong mamura siya ng direktor kahit bata pa lang siya, gayundin nang sapawan siya ng kapwa niya batang artista.

Biba raw siya kapag nasa harap ng kamera at kapag may interview, pero in real life ay tahimik lang daw siya kaya nang maranasan niyang ma-bully ng co-star niya ay hindi na lang niya ito pinansin para hindi na magkaroon pa ng issue.

Ang kanyang mother naman ang naging sumbungan at labasan niya ng sama ng loob sa tuwing magkakaroon siya ng bad experience.

Dagdag pa ni Mariel, sikat na Kapamilya star na ngayon iyong nam-bully sa kanya at never pa raw niyang kinausap ang artistang ‘yon tungkol sa ginawa nito sa kanya.

Anyway, tatlong taon din daw siyang nagpabalik-balik sa mga audition bago siya kinuha ng Kapuso Network at sa June 12 nga ay mapapanood na siya bilang si Sandy na kabubwisitan sa teleseryeng ‘LUV IS: Love at First Read’. (Byx Almacen)