Maine umalma na mapapanood sa TVJ show ang kasal kay Arjo

Itinanggi ni Maine Mendoza na mapapanood ng live ang kasal nila ni Arjo Atayde. Sabi kasi sa chika, sigurado raw matutuwa ang mga fan ng ArMaine dahil mapi-feature ang kasal nila sa TV.

“Huh? This is not true and the article is misleading. Not sure if clickbait done on purpose or comprehension is just (emoji) I am the last person to publicize a personal affair!” reaksyon ni Maine.

May lumabas kasing chika na kesyo mapapanood daw ang kasal nina Arjo at Maine sa bagong show nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at ayon daw `yon mismo kay Joey.

Kaya hirit ni Maine, “‘Kaloka rin how some netizens would simply believe what they see on the internet. Kailan ba mauuso ang fact-checking?”

Aprubado naman ang mga fan ni Maine na gawing pribado ang kasal nila ni Arjo. Pero may mga humihirit pa rin na sana ay masilip pa rin nila kahit paano ang mga ganap sa magiging kasal ng dalawa. (Dondon Sermino)

