Magsasabay sila ni Marian ng trabaho: Dingdong sinasanay maiwan mga anak

Kung sa loob ng limang taon ay si Dingdong Dantes lang ang tumatanggap ng mga teleserye sa GMA Network, ngayon ay magkasabay na sila halos ng misis na si Marian Rivera na may primetime series sa kanilang home network.

Ang talagang kinokonsider kasi nila, lalo na si Marian, ay ang mga anak nilang sina Zia at Sixto. Wala kasing maiiwan sa mga ito.

Pero ngayon pareho silang may series ni Marian, masasabi ba ni Dingdong na handa na silang mag-asawa na iwan ang mga bata habang pareho silang nasa taping?

“Siyempre, puwede na rin silang maiwan kahit papaano ngayon, maluwag na para sa amin na gawin ‘to. Siguro kung nangyari ‘to last year, baka hindi pa. Sakto ngayon,” sey ni Dingdong.

Ang mga anak naman daw nila ay payag na maiwan na, pero may duda pa rin si Dingdong.

“Sinasabi lang nila ‘yon ngayon, pero kapag nangyari na, hindi natin alam. Kasi, first time sa kanila kung sakali. Kapag gano’n katagal na kaming nawawala, baka isipin nila, ‘Ano nangyayari sa inyo? Saan kayo pupunta?’ Ganoon,” natawang sabi ni Dingdong.

Napag-usapan naman daw nila ni Marian ang tungkol doon lalo na nga’t alam nilang darating talaga ang ganitong pangyayari sa trabaho nila.

“Parati naman namin sinasabi ni Marian sa mga bata na ang ginagawa namin na it’s something that we’re very proud of. Kapag napanood n’yo ‘to, maybe in the future, please know na ‘yung dedication namin sa craft ay matindi. Minsan, may sacrifices kaming ginagawa, pero ang lahat naman ng ito ay para sa inyo.

“So later on, maiintindihan nila ‘yan. Right now, medyo vague pa sa kanila kung ano talaga ang ginagawa namin in front of the camera. Although si Zia nadala ko na siya sa ‘Family Feud’, pero itong teleserye at pelikula, ibang ano sa kanila ‘yon, maybe one day… mapa-experience ko sa kanila.”

Sa June 19 na ang pilot telecast ng pagbabalik primetime series ni Dingdong via ‘Royal Blood’. Naiibang character naman ang gagampanan niya rito at kung dati, leading ladies niya sina Rhian Ramos at Megan Young, ngayon ay kapatid at sister-in-law na niya ang mga ito.

Sabi namin kay Dingdong kung sinadya ba ito?

“Para maiba naman,” nakangiting sabi niya. “Dati iba ang working dynamic dahil iba ang relationship. Pero ngayon, halos sabi nga namin, lahat naman ‘yon nagbabago sa proseso. Depende rin sa role na gagampanan pero ‘yung respect sa bawat isa is the same.”

Si Rabiya Mateo ang lumalabas na leading lady niya sa series kaya kinumusta namin ito kay Dingdong.

“She’s very, very interested sa ginagawa niya. Gusto niya ang ginagawa niya. Sa tingin ko, ‘yun ang pinakamahalaga. Mahal mo ang trabaho mo, talagang you will learn everything from everybody,” papuri niya kay Rabiya.

Iniisip ng iba na may ‘say’ si Dingdong sa casting ng kanyang series, pero nilinaw ng aktor na, “Ah, lahat ‘yan GMA. GMA po!”

‘Yun na!

