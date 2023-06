Kahit may politikong boyfriend: Rhian aminadong mahal, parang asawa si Michelle

Hindi na nagulat si Rhian Ramos nang i-announce ni Michelle Dee (2023 Miss Universe Philippines) na kasapi ito ng LGBTQIA+ community.

Sabi lang ni Rhian, kung close ka talaga kay Michelle, alam mo na `yon.

Chika nga ni Rhian, noon pa, sa isang chikahan nila, bigla lang nabanggit ni Michelle na bisexual nga ito.

“From the moment I met her, I already know. I can’t remember, na parang we were like…we were having a casual conversation, tapos naintindihan ko sa context. We never had a serious talk, like we sat down, and ‘Hey, listen’.

“Parang it was like a casual understanding, that everyone knew about, ” chika niya.

At siyempre, tinawanan lang ni Rhian ang chika na magdyowa sila ni Michelle, na wifey nga ang tawagan nila, dahil may lihim na relasyon nga raw silang dalawa, lalo na at magkasama pa sila sa bahay.

“Yes! Yes! Even before pa naman, parang two years ago, marami na kaming shippers. Marami nang nagta-tag sa amin ng mga edited videos, with very romantic music and everything.

“We always found it funny, and cute, because sa totoong buhay, dahil we live together, sabi nga, ‘Oh my God, parang mag-asawa na talaga tayo!’ Hahahaha! That’s why wifey at honey ang tawagan.

“But I’m sorry to disappoint, hanggang ship lang talaga. But she’s a wonderful girl!” chika pa ng isa sa mga bida ng ‘Royal Blood’, na mapapanood sa GMA-7.

Well, malabo ngang maging dyowa niya si Michelle, dahil ang politiko/negosyante na si Sam Verzosa nga ang boyfriend niya ngayon.

“Yes, we’re okay, we’re good, and we’re very happy with each other. Hahaha!

“I know you saw the unfollowing, and the re-following. Parang December last year. But we fixed everything since then. Nothing is perfect in relationships.”

Para kay Rhian, mas naging matatag daw ang relasyon nila ni Representative Sam ngayon. Bongga, ‘di ba?

See Related Stories:

Michelle miss ang ‘dyowang’ si Rhian

Rhian todo iyak sa kanyang ‘wifey’