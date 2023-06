Jalosjos nagbanta sa gagamit ng ‘Eat Bulaga’ Baka ikaw kasuhan namin – Sotto

Hindi natatakot si dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III sa binitawang banta ni Dapitan City Mayor Seth Frederick “Bullet” Jalosjos na kakasuhan nila ang sino mang gagamit ng “Eat Bulaga”.

Ito ang binigyang-diin ni Sotto sa Abante matapos magbabala ang chief finance officer ng Television and Production Exponent Inc. (TAPE Inc.) na kakasuhan nila ang sino mang gagamit ng “Eat Bulaga”.

“Eh ‘di kasuhan niya. Baka siya makasuhan,” diin ng politiko at batikang host ng programa.

Hiling pa niya sa mga Jalosjos, mag-move on na dahil wala namang kahihinatnan ang binabalak nilang pagsasampa ng kaso sa paggamit ng “Eat Bulaga” sa TV5.

“Wishful thinking. Nakabaon na sa limot ang TAPE. Move on na,” giit ni Sotto.

Matatandaan lumayas sa TAPE Inc sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon at mga co-host na Dabarkads noong Mayo 31. Napilitan ang mga Jalosjos na ipalabas ang mga replay ng “Eat Bulaga” hanggang sa makakuha ng mga bagong host na sina Paolo Contis, Betong, Buboy Villar, Cassy Legaspi, Mavy Legaspi at Alexa Miro.

Noong Hunyo 7 naman inanunsiyo ng MediaQuest Group ni Manny V. Pangilinan ang kasunduan nila sa TVJ na gumawa ng content sa TV5 at iba pa nilang platform.

Sabi ni Sotto, gagamitin din nila ang “Eat Bulaga” sa paglipat nila sa TV5 dahil pag-aari nila ang title at awitin ng programa.

Pero sabi ni Bullet Jalosjos nitong Biyernes, base umano sa kuwento ng kanyang amang si dating Zamboanga del Norte Rep. Romeo “Romy” Jalosjos Sr., chairman ng TAPE Inc., siya ang pumili ng titulong “Eat Bulaga” mula sa mga isinumite nina TVJ noong 1979.

“As far as the company is concerned, legally, we own the trademark, we own the show, we own the name,” wika ng batang Jalosjos sa interview ni Nelson Canlas na inere sa “24 Oras” noong Biyernes.

