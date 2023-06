Herbosa pinakikilos laban sa ASF, avian flu

Nanawagan si Senador Francis “TOL” N. Tolentino sa liderato ng Department of Health (DOH) na makipagtulungan sa Bureau of Animal Industry (BAI) para masugpo ang problema ng African Swine Flu (ASF) at Avian Influenza Flu sa bansa.

Sa kanyang lingguhang radio program sa DZRH, hiniling ni Tolentino sa bagong talagang Health Secretary Teodoro Herbosa kung may paraan na ang mga nag-aalaga ng baboy at manok ay puwedeng makadirekta sa pagbili ng ASF at bird flu vaccines dahil ang kasalukuyang polisiya ay nagpapahintulot lamang sa limitadong doses sa kanilang babuyan at manukan.

“Puwede po bang magtulungan ang Department of Health at Bureau of Animal Industry? Para naman si­guro itong kakulangan sa bakuna sa ating mga poultry product at sa ating mga baboy—ay matulungan natin ang ating mga magsasaka,” giit ng senador.

Binanggit ng senador na bumisita siya kamakailan sa Pampanga kung saan nakausap niya ang ilang hog raisers at poultry operators na gustong makabili ng direkta ng bakuna dahil hindi umano sapat ang sinusupply sa kanila ng BAI.

“Marami po tayong mga magsasaka na nahihirapan sa pronouncement ng Bureau of Animal Industry na ‘yong bakuna para sa swine flu eh P400 o P600 (bawat isa) at may kamahalan. Tapos galing ako sa Pampanga noong isang araw, ‘yong mga naapektuhan naman ng bird flu… gusto nila, sila na ‘yong bumili ng bakuna. Puwede kaya ‘yon na mag-link kayo ng Bureau of Animal Industry para matulungan ang ating mga magsasaka?” ani Tolentino.

