Doc Baby dentist na, artist pa

Si Dr. Baby Teresa T. Rodriguez o mas kilala sa tawag na ‘Doc Baby’ ay isang dentista at visual artist sa lalawigan ng Tarlac.

Siya ang kauna-unahang nakasungkit ng panalo sa Odonto Art contest noong Pebrero para sa National Dental Health Month.

Taong 2017-2018 siya naging pangulo ng Tarlac Dental chapter at pinili nya na beneficiary ang mga tribo ng mga kapatid na katutubong Aeta kung saan kanyang na kasama at naging kaantabay ang grupo ng mga Mountaineer sa Probinsya ang Green Advocate for Mother Earth ( Nature Conservation/Environmental Club – Nature’s Explorer Society of Tarlac o mas kilala na GAME-NEST sa pamumuno ni Ruel Magcalas.

Ang Tarlac ay sadyang napakalawak at sa bulubundukin na lupain nito na nasa halos ¾ o 75% na kung saan ay matatagpuan at naninirahan ang ating mga kapatid na mga katutubo na kinabibilangan ng mga Bayan ng Bamban, Capas,Camiling,Mayantoc, Sta Ignacia, San Jose, San Clemente atbp. Sa kabila ng mahirap na transportasyon, maputik at mabatong paligid, at mga ilog na tinatawid hindi ito naging balakid kay Doc bagkus mas lalo pa nagpursige na magpatuloy sa kanyang napakagandang adbokasiya. Naisip din ni Doc Baby para ma-sustain ang mga proyekto, isinulong nya ang pagpipinta bilang paraan para mas lalo pang lumawak ang pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. Mula sa bawat obra at nabebenta ay kanyang ibinabahagi sa kanila na ikinatuwa ng kanyang mga kapwa dentista at nang kanyang full support na pamilya.

Noong Hulyo siya ay naimbitahan para umanib sa Contemporary Art Movement of the Philipines o CAMP at pinagpasyahang gawin siyang presidente ng samahan. Pagkalipas lamang ng ilang buwan siya ay binigyan pagkakataon mag-solo exhibit at ito ay tungkol sa mga tribo subject na may pinamagatang Betwixt ” The spark of imagination.”

Dalawa sa mga larawang ipininta ay mga naglalabang mga Aeta at syempre di mawawala sa kanyang ipininta sa batang babaeng Aeta na si Mary Rose o kung tawagin ng kanyang mga taka tribo ay Ms. Tala.

Nitong Enero ang ‘Unang Yapak’ ay umusad ang pag-paplano kasama ang Mayor ng Bayan San Jose at Grupong Game-Nest na turuan mga interesado na Aeta sa arts upang sa ganoong paraan ay mahikayat na matuto sa drawing at painting ang mga may potential na mga bata o kabataang Aeta.

Si Doc. Baby ay nagtapos ng pag-aaral sa CEU noong 1997 ng Doctor of Dental Medicine DMD, nakapag-asawa ng Ilonggo at biniyayaan ng tatlong anak na lalaki.

Aniya “2019 ay may assignment ang anak ko sa arts tiinulungan ko … nanghinayang sa sobang materials at dun nagsimula mahimaling sa pagpinta.”.

Sa taong din ‘yon naisagawa niya ang kanyang first solo exhibit sa Saka resort sa Brgy. San Juan de Valdez at kanya ding ipinagawa ang wash facility sa San Pedro School San Jose kay principal Ericson Mayor.

Nito lamang Pebrero 11 ay naging tagumpay din ang Pugad ni Art na ginanap sa Baguio kasama ang buong grupo ng CAMP.

Payo ni Doc “Sa mga nakakahiligan ang arts, pagyamanin ang talento na ipinagkaloob ng Diyos, maaring ito ang pamamaraan upang kumita, at ang pagpipinta ay maituturing na kayamanan o isang alahas na tumataas ang halaga sa panahon na sumisikat ang may likha at nagkakaedad ang obra.. Masaya ang makibahagi sa kultura at kasaysayan sa pamamagitan ng Sining.”

Abangan sila Doc Baby kasama ng buong grupo ng CAMP sa Hulyo sa may Diwa ng Tarlac, at sa Nobyembre sa Malaysia at kung sakaling pahintulutan daw ng Panginoon sa Paris na kanyang ultimate dream.

Layunin din daw ng CAMP na makahikayat pa ng mga kabataan na may interest sa sining para

makapagbahagi pa sila ng kaalamang lumikha ng obra lalo na sa ating mga kapatid na katutubo.

Isang makabuluhang Adbokasiya ang ginagawa ni Doc Baby kaya dapat lang na mas ‘Pasikatin pa Natin’ siya para mas marami pang makinabang sa kanyang mga layunin.