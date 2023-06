Comelec tatalupan P1B inipit na buwis

Inutos ni Commission on Elections (Comelec) Chairman George Erwin Garcia ang malalimang imbestigasyon hinggil sa P1.1 bilyong halaga ng buwis na kinolekta sa mga empleyado at supplier pero hindi niremit sa national go­vernment.

Noong Biyernes ay bumuo si Garcia ng panel ng mga senior staff upang alamin ang posibleng kaharaping kasong “criminal, civil and administrative, of Comelec personnel and officials who were res­ponsible for this mess during that period.”

“Initially, without preempting the panels findings, I am of the firm belief that gross negligence was present,” diin ng Comelec chief.

“I so hope I’m wrong,” dugtong pa niya.

Kamakailan lamang ay naglabas ng desisyon ang Court of Tax Appeals (CTA) at kinatigan ang demand letter ng Bureau of Internal Revenue kung saan pinagbabayad ang Comelec ng P1.1 bilyong halaga ng buwis simula noong 2015 mula sa withholdin­g tax ng mga empleyado at supplier.

Nakatakda namang maghain ang Comelec ng motion for reconsi­deration sa naging desisyon ng CTA.

