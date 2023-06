Coach Yeng Guiao nabulaga, Elasto Painters nasa ibabaw

Mga laro Linggo: (Ynares-Antipolo)

5:00pm – RoS vs Terrafirma

7:30pm – Magnolia vs Ginebra

PATI si coach Yeng Guiao, nagugulat sa 3-0 card ng kanyang Rain or Shine sa PBA On Tour.

Puwede pang umakyat sa 4-0 ang Elasto Painters kapag naipagpag ang 1-2 Terrafirma sa first game mamaya sa Ynares Center sa Antipolo.

“Wala naman ako expectations dito sa PBA On Tour,” salag ni Guiao. “Hindi naman ito totohanan pa, hindi pa tayo tinototoo nu’ng mga malalakas na teams.”

Sa huling salang, muntik mapakawalan ng Painters ang 24-point lead bago naipreserba ang 100-98 win kontra San Miguel .

“We don’t really put too much in it dahil alam naman natin na ‘yung San Miguel tinalo nga namin, wala naman sila Jericho (Cruz), CJ (Perez), June Mar (Fajardo), Marcio (Lassiter), (Chris) Ross,” dagdag ng coach.

Epektib ang sistema ng RoS kahit ganito kaaga. Nakakakuha ng exposure, napupulsuhan ang adjustments sa rotation.

Rebelasyon si Jhonard Clarito na naka-17 points kontra SMB, maganda inilalaro nina Anton Asistio, Santi Santillan, Gian Mamuyac at natatasahan si trade acquisition Mac Belo.

Malaking isda ang nabingwit ng Terrafirma noong Miyerkoles, tinalo ang TNT 104-92 sa likod nina Juami Tiongson, Isaac Go, Ed Daquioag. (Vladi Eduarte)