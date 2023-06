Caloy Yulo tutok sa Paris Olympics

PALALAMPASIN ni 2-time World champion Carlos Edriel “Caloy” Yulo ang nalalapit na 19th Hangzhou Asian Games ngayong taon dahil tututukan niya ang mas prayoridad na pag-qualify sa 2024 Paris Olympics.

Sinabi ni Gymnastics Association of the Philippines (GAP) President Cynthia Carreon na hindi maaaring umatras si Yulo sa 2023 Artistic Gymnastics World Championships, na isa sa mga Olympic qualifier, sa Antwerp, Belgium dahil nakitaan na siya sa aksiyon sa Germany at Doha legs ng kompetisyon.

Matatandaan na inihayag ni Philippine Olympic Committee (POC) President Bambol Tolentino na uunahin ni Yulo ang Asian Games sa Setyembre sa pagbanggit na ang 23-anyos gymnastics star ay may malaking tsansa na manalo ng maraming gintong medalya dahil ang kanyang mga nangungunang karibal ay sasabak sa Worlds.

Pero ayon kay Carreon, ang kalusugan ni Yulo ang kanilang pangunahing prayoridad.

Ang Asian Games sa Hangzhou, China ay nakatakda sa Setyembre 23 hanggang Oktubre 8, habang ang World Championships ay nakatakda sa Setyembre 30 hanggang Oktubre 8.

Binigyang-diin ni Carreon na hindi nila maaaring ipagsapalaran si Yulo na mapagod at mas malala, magka-injury.

Sinabi ng opisyal ng NSA na nais nilang ang dating kampeon sa mundo ay maging kwalipikado sa 2024 Summer Games sa lalong madaling panahon upang makapag-concentrate na sa kanyang kumpletong pagsasanay para sa Paris Olympics.

Idinagdag ni Carreon na si Yulo ay kasalukuyang nasa Japan at nakatakdang pangunahan ang Pilipinas sa Asian Artistic Championships sa susunod na lingo na isang qualifying event sa Worlds.

(Lito Oredo)