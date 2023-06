Big-time tulak timbog sa P138K shabu

Dinakip ang isang hinihinalang tulak na nasa listahan ng high value individual (HVI) makaraang nahulihan ng tinatayang P138,000 halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Dasmariñas City, Cavite noong Biyernes nang hapon.

Nakakulong na sa Dasmariñas City Custodial Center ang suspek na si Norhainah Gundar y Pandapatan alyas Zander, nasa wastong edad ng Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite.

Sa ulat, alas-5:00, kamakalawa nang hapon ay nagsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Unit Cavite Police Provincial Office at Dasmarinas City Police sa Barangay Sampaloc 4, Dasmariñas City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ng kilabot na tulak.

Narekober sa suspek ang tinatayang 20 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P138,000 at buy-bust money.

Kasong paglabag sa Sec 5 at Sec 11 ng RA 9165 ang isinampa laban sa suspek. (Gene Adsuara)