BI: Mag-check in 3 oras bago ang flight  

Pinaalalahanan ng Bureau of Immigration (BI) ang mga papaalis na biyahero na mag-check in nang maaga upang maiwasan ang pagkaantala.

Sa isang pahayag, hinirit ni BI Commissioner Norman Tansingco sa mga pasahero na dumating nang mas maaga kaysa sa 3 oras kung nais nilang tamasahin ang iba pang mga pasilidad ng paliparan.

“There is an expected increase in the number of passengers this month, as more and more people are traveling post-covid. Apart from this, the eventual transfer of passengers from NAIA Terminal 2 to other terminals will definitely add to the bulk of travelers,” ani Tansingco.

Ang bawat opisyal ng imigrasyon aniya ay nagpoproseso ng humigit-kumulang 247 na mga pasahero sa isang 10-oras na shift.

“Unlike airports in other countries, our current facilities are more limited,” dugtong pa ni Tansingco. (Mina Navarro)