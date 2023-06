AQ Prime Open Chess susulong

TUTULAK ng piyesa sina International Masters Jose Efren Bagamasbad, Angelo Young at Rolando Nolte kasama si Woman National Master Antonella Berthe Racasa sa magaganap na AQ Prime FIDE Standard Open Chess Tournament na ilalarga sa Hulyo 1 at 2 sa Robinson’s Metro East sa Pasig City.

May kabuuang P70,000 na cash prize ang ibibigay sa mga magwawagi sa six rounds Swiss System competition sa pangunguna ni AQ Prime Proprietor/President Atty. Aldwin Alegre.

Ang kampeon para sa ELO 2001 hanggang 2399 FIDE Standard Rating ay mag-uuwi ng P10,000, habang ang second hanggang fifth placer ay magbubulsa ng P8,000, P6,000, P4,000, at P2,500, ayon sa pagkakahilera.

Tatanggap naman ng P10,000 ang magkakampeon sa ELO 2000 below habang ang pangalawa hanggang pang-apat ay kikita ng P8,000, P6,000, at P4,000.

“Mahalagang makita ang sports bilang isang pagkakataon upang makilala ang higit pang mga chess athlete,” sabi ni Alegre, dating varsity chess player ng Emilio Aguinaldo College.

Kabilang din sa mga unang entry sina IM Chito Garma, IM Barlo Nadera, IM Ronald Bancod, Woman International Master Marie Antoinette San Diego, Robert Suelo Jr. at Genghis Imperial.

(Elech Dawa)