TAPE, Inc. ‘EB” show ratings, spaghetting pababa

Ang tindi talaga ng pagkawala nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, pati na ng Dabarkads sa ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc. Dahil lalong bumaba ang ratings nito, ha!

Sabi, lumipat daw kasi ang loyal viewers ng TVJ, Dabarkads sa ‘It’s Showtime’.

Patuloy nga ngayon ang pagtaas ng ratings ng noontime show nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Ogie Alcasid, Amy Perez, Anne Curtis, Kim Chiu, Ryan Bang, at iba pa.

Ang ‘EB’ nga raw ng pamilya Jalosjos ay parang spaghetting pababa ang ratings, ha!

Nakakaloka!

Kung dati ay doble ang lamang ng ‘Eat Bulaga’ sa katapat na noontime show, ngayon nga ay walang 1% na ang lamang nila. Ayon nga sa NUTAM People ratings na nilabas ng Nielsen Philippines, ang June 7 episode ng ‘Eat Bulaga’ ay nakakuha ng 4.3% habang ang ‘It’s Showtime’ naman ay 3.5%.

Good news ito sa ‘It’s Showtime’ dahil after three years mula nang mawalan ng franchise sa free TV ang ABS-CBN ay ngayon lang dumikit ang ratings nila sa ‘Eat Bulaga’ at mukhang mahahabol na nila ito.

Obviously, bad news naman ito sa para sa TAPE, Inc. at GMA Network, idagdag mo pa ang patuloy na pagbigay ng mga hindi magagandang komento ng viewers sa mga bagong host ng ‘Eat Bulaga’.

Eh, mas lalo pang magiging exciting ang mga kaganapan sa noontime scene once magsimula na ang TVJ ng kanilang ‘Eat Bulaga’ edition sa TV5, ha!

‘Yun na! (Byx Almacen)

