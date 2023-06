Singil sa kuryente tataas uli

Magmamahal ang bill sa kuryente sa franchise area ng Meralco ngayong Hunyo dahil tapos na ang mga refund na pinatutupad nito.

Ayon sa Meralco, magmamahal ng 41.83 sentimos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan na ang katumbas ay pagmahal ng kabuuang bill ng P84 para sa mga tahanang ang konsumo ay 200 kWh kada buwan.

Kung maaalala, nag-refund ng P48.3 bilyon sa consumers ang Meralco dahil sa mga sobrang nasingil mula Marso 2021 hanggang Mayo 2023. Ang refund ay katumbas ng P1.8009 per kilowatt hour na hinatihati sa apat na buwan.

Sabi ng Meralco, bumaba ang generation charge ngayong buwan ng 41.95 sentimos per kilowatt hour kaya naibsan ang epekto ng pagmahal ng singilin dahil nawala na ang refund. Nitong Mayo, nakatanggap pa ng 86.56 sentimos per kWh na refund pa ang mga consumers.

Bumaba ang generation charge dahil bumaba ang singil mula sa power supply agreement ng 58.71 sentimos per kWh hour at ang mula sa mga independent power producer ng 58.54 sentimos per kWh. Nasa 88% ang kinukuhang kuryente ng Meralco sa mga PSA at IPP kaya’t natabla nito ang pagmahal ng P2.0187 per kWh ng presyo sa Wholesale Electricity Spot Market kung saan 12% lamang ang kuryenteng kinukuha. (Eileen Mencias)

