SC dinedma ng Makati sa territorial dispute vs Taguig

Inalmahan ng mga netizens ang paninindigan ni Makati City Mayor Abby Binay na suwayin ang pinal na desisyon ng Korte Suprema at ituloy pa rin ang laban sa territorial dispute sa pagitan ng Taguig City.

Sa viral video ni Binay na kumalat sa social media platforms sinabi nito na tuloy pa rin ang laban, aniya, naawa sya sa kanyang mga anak—ang mga estudyante ng Makati na tinuturing nyang mga anak—dahil hindi kayang ibigay ng Taguig ang naibibigay ng Makati.

“Ang posisyon namin is tuloy ang laban. Naawa ako sa mga anak ko—yung mga students, mga anak ko yan. Iba yung level of investment, am not talking about financial, alam ko kasi na hindi kayang ibigay yung kalidad na naiibigay ng isang kagaya ng lungsod ng mga Makati sa mga estudyante” pahayag ni Binay sa panayam ng mga mamahayag sa pagdalo nito sa CityNet Disaster Cluster seminar.

Kasunod ng pahayag ni Binay na hindi pa tapos ang laban ang pagkalat sa social media ng mensaheng “ Makatizens, hindi pa tapos ang laban. Kinausap na ni Mayora si Pres. BBM, ma’am Liza at si Chief Justice. Nangako silang tutulong para mabuksan ulit ang kaso. Tuloy ang laban! Magugulat na lang ang Taguig. Abangan nila..”.

Karamihan sa mga reaksiyon sa buksan muli ang Makati-Taguig dispute ay panawagan na respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema.

“Huwag tayong magpakalat ng fake news, Supreme court na ang final kaya wala nang maggawa sa kahit kanino lumapit na pulitiko. Respect the court’s decision. Tapos na ang laban” dugtong naman ni Angelica Panal.

Isa sa dahilan kung bakit may ilang tumantangging mailipat ang “embo barangay” sa Taguig ay dahil sa benepisyo sa Makati subalit ilang residente ng Taguig ang naglabas din ng saloobin sa social media at nagsabing mas maganda ang pamamalakad sa lilipatang siyudad.

“Ayaw nyo ba na makatanggap ng madaming benefits? Mula sa edukasyon hanggang sa kalusugan abot abot ang nakukuha naming mga taga-Taguig.Scholarship hanggang college allowance na dadalin pa mismo sa kanya kanyang bahay. Libreng gamot lalo na sa mga senior citizens na hinahatid din mismo sa bahay.,” paliwanag ni Xavierra Bernardino Adriano.

Pinagtibay ng SC sa ipinalabas na desisyon ang injunction noon pang 1994 ng Pasig City Regional Trial Court na pumipigil sa Makati City na angkinin ang Inner Fort Bonifacio na kinabibilangan ng mga barangay ng Pembo, Comembo,Cembo, South Cembo, West Rembo,East Rembo at Pitogo.