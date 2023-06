Sariling desisyon iwan mga Jalosjos Carren ‘di tinakot, prinessure!

Sariling desisyon ng ‘Bida Next’ grand winner na si Carren Eistrup na iwanan ang ‘Eat Bulaga’ noontime show ng TAPE, Inc. Ng pamilya Jalosjos at wala raw katotohanan ang kumakalat na tsismis na siya ay tinakot, prinessure para gawin ‘yon.

Kusa raw ang pagsama niya kina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon, at sa Dabarkads.

Nilinaw rin ni Carren na hindi totoong nag-rehearse pa siya sa APT Studio para sa bagong ‘EB’ show na nagsimula noong Monday sa GMA-7.

Sa isang interview rin kay Tito Sen, nilinaw niya na sumama nga rin sa kanila si Carren.

Si Carren ay mina-manage ng Merlion Entertainment.

Nakausap namin si Ms. Maristel Fernandez na isa s big bosses ng nasabing talent management company.

Sabi ni Maristel, “Nagulat din kami nang may naglabasang nag-rehearse raw si Carren noong Saturday at tinakot at prinessure raw namin kaya hindi na tumuloy sa ‘Eat Bulaga’ ng TAPE, Inc.

“Sariling desisyon ni Carren ‘yung pagsama niya sa TVJ, Dabarkads.

“Kami naman bilang management team niya, nag-a-advice kami sa kanya, pero sila pa rin ng mommy niya ang may final decision.

“Saka totoong nakatanggap ang mommy niya ng text sa isang taga-TAPE, Inc. Regarding the rehearsal, pero hindi sila nagpunta.

“Ako naman, nag-text ako kay Ms. Helen (the executive producer) regarding sa decision ni Carren, ng mom niya, at ng management company namin.

“Pero ako nga, sabi ko, thankful kami sa TAPE, Inc. dahil nanalo nga si Carren sa ‘Eat Bulaga’ na produced nila. Naibigay rin naman kay Carren ang prizes niya,” paliwanag ni Maristel.

Umaasa si Maristel na magiging malinaw na ang mga intriga kay Carren at sa TAPE, Inc.

“Kailangan lang naming linawin dahil mali naman ‘yung nag-rehearse na at inalis lang namin,” tsika ni Maristel.

Nilinaw rin ni Maristel na walang kontrata si Carren sa TAPE, Inc. dahil sila ang may hawak sa career nito.

‘Yun na! (Jun Lalin)

