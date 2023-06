Sandara ‘di makapaniwalang kilala at love pa rin ng mga Pinoy

Hindi makapaniwala si Sandara Park sa suporta at pagkilala sa kanya ng mga Pilipino kahit higit sa 15 years na siyang hindi gumagawa ng acting project sa local entertainment scene.

Kilala pa rin nga siya sa Pilipinas kahit ng maraming Generation Z, ha!

Sa kanyang Instagram photo post kung saan ang background niya ay ang ilang tourist spot ng Clark, Pampanga, ibinahagi niya ang nararamdamang kasiyahan sa nararanasang mainit na pagtanggap sa kanya ng mga Pinoy sa lugar na ‘yon.

Aniya, “Clark photo dump. Sobrang nakakagulat at nakaka-flatter na hanggang ngayon, kilalang kilala pa ako ng mga Pinoy. Maraming salamat sa love & support nyo sakin-!!! Mahal ko kayo-!!! Forever!!!”

Iginiit naman ng mga netizen sa kanilang komento ang patuloy na pagkagiliw nila sa kontribusyon ni Sandara sa Philippine entertainment industry noong aktibo pa siya rito.

@officialwelovedara, “Walang nakalimot at makakalimot sayo, Ati! Forever ka na nasa puso ng mga Pinoy.”

@mingyuiyot, “Malamang sis ikaw pa ba tropalogs ka namin forever krung krung queen.”

@bektinski, “pambansang Krungkrung magpakailanman.”

@queendarong, “Why we forget you? When you are already an adoptive daughther of the Philippines!”

@kcdm.rkive, “Day wag ka na magulat national treasure ka ng Pilipinas! Love youuu.”

Idinaan din ni Sandara sa tweet ang hindi maputol na kasiyahan niya.

“Question! Pano nyo ba ako naalala hanggang ngayon kahit matagal nako sa Phil. Tv show. Sa halos lahat ng generation, naalala pa nila ako. Kahit sa mall, sa market, sa restaurant, sa lahat ng places. Kakagulat hehe I’m so happy!!!”, tweet nya.

May mga nagsasabi na mas karapat-dapat daw si Sandara na maging tourism ambassadress ng ating bansa dahil hindi napatid ang pagpu-promote niya sa Pilipinas kahit sa Korea na siya based.

