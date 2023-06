Relasyong PH-China hindi nagbago – PBBM

Walang nabago sa relasyon at pakikitungo ng Pilipinas sa China.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa panayam ng media matapos dumalo sa 48th anniversary ng Philippine-Chinese Diplomatic Relations sa Manila Hotel noong Huwebes.

Ayon sa Pangulo, nanatili ang polisiya ng gobyerno at walang binago sa kahit na anong aspekto sa pakikitungo sa China.

“Some people have said that the Philippines has shifted its policy away from the People’s Republic to other power, that is not true. We have not shifted away from China in any way or whatsoever,” anang Pangulo.

Patuloy aniyang pinapangalagaan ng gobyerno ang pagkakaibigan, relasyon at partnership sa China simula pa noong 1974 at patuloy na hinahanapan ng solusyon ang mga bagay na hindi pinagkakaintindihan ng dalawang bansa. (Aileen Taliping)

