PSC-Women in Action Kyorugi tourney sisipa

MAHIGIT sa 500 kababaihang taekwondo jins mula sa buong Luzon ang nakatakdang lumaban sa Philippine Sports Commission (PSC) – Women in Action Kyorugi tournament na magbubukas ngayong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum sa Manila.

Ang dalawang araw na kompetisyon ay isa lamang sa mga unang paparating na proyekto ng ahensiya sa Women in Sports kasama si PSC Oversight Commissioner Olivia “Bong” Coo, na naglalayon ng mas malakas na partisipasyon ng mga kabataang babae, 18 pababa sa combat sports.

“Time and time again, our women athletes have proven their excellence and ability to win medals in combat sports, like in the recent 32nd SEA Games in Cambodia. We want to build on that momentum and further strengthen women’s participation through this event,” sabi ni Commissioner Coo.

Ang mga atleta ng taekwondo mula sa national training pool ay inaasahang sasabak din sa mga laro, na magkakaroon ng 84 na ginto, 84 na pilak at 168 na tansong medalya para makuha sa iba’t ibang kategorya sa Novice 1 (Yellow & Blue), Novice 2 (Red & Brown) at Advanced (Black) na mga kaganapan.

“We thank the Philippine Taekwondo Association (PTA) for partnering with us in the hosting of this tournament by providing coaching and technical assistance to all our participants,” dagdag ng PSC lady commissioner, na kinilala kamakailan ng World Women Leadership Congress Awards sa “Woman Leader Award” sa kanyang mga natatanging tagumpay bilang kapwa atleta at pinuno ng palakasan.

(Lito Oredo)