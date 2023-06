Nakikinig sa madlang pipol: Vice Ganda pinatamaan TV5?

Viral na naman ang eksena ni Vice Ganda sa ‘It’s Showtime’.

Sa June 8, 2023 episode kasi ng nasabing Kapamilya noontime show ay tila may pinaparinggan, pinatatamaan si Meme Vice sa kanyang mga sinabi sa player ng ‘RamPanalo’.

Hindi kasi nakinig ang nasabing player sa madlang pipol (tawag sa audience ng ‘It’s Showtime’) na nasa studio na sumisigaw ng “Rampalitan… rampalitan!” o palitan ang bubuksang kahon. Dahil hindi nagpalit ng kahon ay lalong lumiit ang natitirang premyo nito.

Nang dalawa na lang ang natitirang kahon ay hiningan ng payo ni Vhong Navarro si Vice.

“Hayaan mo, matigas ang ulo, eh. Hayaan mong mapahamak. Binigyan ng idea, hindi pa nakinig. Panindigan mo ‘yan. Sa panahon na ‘to, ang daming taong may maling desisyon,” makahulugang sagot ni Meme Vice.

“Gusto n’yong panindigan ‘yang desisyon n’yo, ha! Tingnan n’yo. Mauunawaan ninyo balang araw… gusto n’yo ‘yan, ha! Oh, ehhh ‘di sigeeee,” dagdag pa ni Vice.

Muling pinili ng player ang ‘rampa’ o huwag magpalit ng kahon kahit “Rampalit… rampalit!” ang isinisigaw ng madlang pipol.

Tuloy, humirit uli si Meme Vice ng, “Sige, sige huwag kayong makinig sa madlang pipol. Ayaw ninyong makinig sa madlang pipol, ha! Panindigan mo!”

Nang buksan na ang kahon ay mas lalo pang bumaba ang premyo nito dahil divided by 10 ang lumabas.

Nang bubuksan na ang pinakahuling kahon ay nagdesisyon na ang player na palitan ang kahon at tinanong ni Amy Perez si Vice kung tama ba ang naging desisyon ng player at dito sinabi ni Vice na kultura ng ‘It’s Showtime’ na nakikinig palagi sa gusto ng madlang pipol.

“At least, habang hindi pa huli ang lahat, nakinig ka sa madlang pipol. Kultura natin sa ‘Showtime’ ‘yan, eh. We always listen to the madlang pipol, ‘di ba? If you listen to the madlang pipol, you will never go wrong. Because the madlang pipol is the heart, the heart that will lead you to the right path.”

Sa tingin ng netizens ay tila may pinapatamaan si Vice sa kanyang mga sinabi lalo pa’t may isyu ngayon na ibibigay ng TV5 ang noontime slot sa programa ng TVJ (Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey De Leon) at ilalagay naman sa late afrenoon slot ang ‘It’s Showtime’.

Sey nga ng ilang netizen, tila patama ito sa pamunuan ng TV5 na hindi marunong makinig sa gusto ng viewers nila, habang ang ilan naman ay sinasabing para sa pamunuan naman ng TAPE, Inc. ang patama ni Vice.

Well, kung may patama man si Vice, aba, siya na lang ang makakasagot kung sino ang kanyang pinaringan, ‘noh?!

